العين في 6 أغسطس/ وام/ تواصلت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمشاركة هجن أبناء القبائل في أشواط سن الإيذاع لمسافة 4 كلم، على مدار 15 شوطاً.

وتصدرت "فرح" للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي منافسات الشوط الأول، بزمن قدره 6:13:89 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني إلى "مليح" للبادي راشد بن سالم النعيمي، بزمن قدره 6:14:38 دقائق.

وشهد الشوط الثالث، فوز "أجيال"، لمحمد ناصر القصيلي المنصوري، بالمركز الأول مسجلة 6:18:58 دقائق، بينما تفوق "مقدام"، لعيسى فارس بن محمد سعيد الخاطري في الشوط الرابع محققاً "أفضل توقيت" ب 6:09:91 دقائق.

وأحرزت "المسك"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:16:36 دقائق.

وتوّجت"هملولة"، لسعيد منانه بن غدير الكتبي بالمركز الأول في الشوط السادس، مسجلة 6:16:70 دقائق، وفاز "ضرغام"، لسعيد حميد بن محمد الجحافي بلقب الشوط السابع بزمن قدره 6:14:77 دقائق، وحققت "غازية"، لأحمد سالم بن أحمد صالح الكثيري لقب الشوط الثامن بزمن قدره 6:15:34 دقائق.

وانتزعت"الظبي"، لعبدالله ناصر بن هدوب العمري لقب الشوط التاسع مسجلة 6:14:88 دقائق، وحصد "رمحان"، لسعيد محمد بن عبيد سعيد الشامسي لقب الشوط العاشر، بزمن قدره 6:12:43 دقائق.

وحصدت "الياسات"، لمحسن سعيد بن محسن المزروعي لقب الشوط الحادي عشر مسجلة 6:16:86 دقائق، وفازت "شهب" لمحمد خاتم بن محمد الشامسي بلقب الشوط الثاني عشر، بزمن قدره 6:19:68 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى "رماح"، لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي، ب 6:19:10 دقائق.

وتفوقت "غنادير"، لحمدان بخيت بن محمد الراشدي في الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 6:20:36 دقائق، ثم اختتمت الأشوط الصباحية بفوز "مروح" لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي باللقب، مسجلاً 6:20:97 دقائق.