عجمان في 6 أغسطس/ وام/ حققت فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026" نتائج إيجابية ومشاركة واسعة من الطلبة والنشء والشباب وأفراد المجتمع، .

وشهدت الفعاليات تنفيذ126 برنامجاً ونشاطاً في مختلف المراكز والجهات المشاركة، استفاد منها3,106 مشاركين .

وتوزعت البرامج بين المراكز الصيفية للبنين والبنات، والمركزين العلمي والثقافي، والبرامج المجتمعية، وبرامج الجهات الحكومية والخاصة، والمبادرات التطوعية والإنسانية، إلى جانب برامج أصحاب الهمم والمسابقات الترفيهية.

وشهد المركز الصيفي العلمي إقبالاً لافتاً على برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد .

كما قدم المركز الصيفي الثقافي16 ورشة وفعالية ثقافية وتراثية وفنية .

وسجلت البرامج المجتمعية حضوراً مميزاً، حيث استفاد منها198 مشاركاً .

ونفذت الجهات الحكومية والخاصة 27 برنامجاً استفاد منها 1,149 مشاركاً.

وحظيت البرامج التطوعية والإنسانية بتفاعل ملحوظ، حيث استفاد منها92 مشاركاً .

وواصل المركز الرياضي لأصحاب الهمم تقديم برامجه التخصصية، واستفاد منها335 مشاركاً .

كما جرى تنظيم خمس مسابقات وفعاليات ترفيهية، أسفرت عن فوز39 مشاركاً .

وقال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات "صيفنا سعادة 2026"، إن البرامج ركزت على تنمية مهارات الأطفال والناشئة من خلال أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية متنوعة، أسهمت في اكتشاف مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ضمن بيئة آمنة ومحفزة.