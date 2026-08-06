أبوظبي في 6 أغسطس /وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، نتائج جهود مركزها "إنستا بلوك" للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، وذلك ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي، ودعم بيئة رقمية آمنة في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن مركز "إنستا بلوك" تمكن، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، من حجب14,122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً لبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، شملت 9,595 نطاقاً إلكترونياً "Domains" و4,527 IP Address "عنوان بروتوكول الإنترنت"، وذلك ضمن منظومة الرصد والاستجابة الفورية التي يعتمدها المركز للتعامل مع بلاغات التعدي على حقوق البث، وبالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى غير المرخص وحماية حقوق أصحاب المصنفات الفكرية، بما فيها البث الرياضي والإعلامي والجهات المالكة له.

إلى جانب ذلك، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، سلسلة زيارات ميدانية تفتيشية شملت أكثر من 370 منشأة تجارية خلال فترة كأس العالم 2026، ولا سيما المقاهي والمطاعم، أسفرت عن رصد 287 منشأة غير ملتزمة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية، والتأكد من استخدام المحتوى الرياضي عبر القنوات المرخصة.

ووصل إجمالي المواقع والتطبيقات المخالفة لمحتوى البث الرياضي التي تم حجبها منذ تأسيس مركز "إنستا بلوك" في فبراير 2025 حتى الآن إلى 68,401 موقع ، حيث يعكس هذا التصاعد التطور المستمر في قدرات المركز، كما أن عدد المواقع المحجوبة في عام 2023 بلغ 1,132، و4,557 في عام 2024، و21,000 في عام 2025.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن مركز "إنستا بلوك" يمثل إحدى الأدوات المتقدمة ضمن منظومة الملكية الفكرية الوطنية لحماية حقوق أصحاب المصنفات الإبداعية والرياضية، مشيراً إلى أن المركز أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات الرقمية والحد من انتشار المحتوى الذي يتم تداوله أو بثه دون الحصول على التراخيص اللازمة، مدعوماً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن حماية حقوق البث الرياضي، ولا سيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم، تشكل جزءاً مهماً من جهود الدولة في دعم اقتصاد المحتوى الإبداعي والرياضي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية أسهمت في تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق والجهات الناقلة في البيئة الرقمية الإماراتية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مكافحة القرصنة الرقمية.

وقال إن المركز يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق حول المواقع أو التطبيقات المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ إجراءات الحجب، حيث تستغرق عملية رصد الموقع المخالف واستكمال إجراءات الحجب نحو 10 إلى 15 دقيقة، بما يعزز سرعة الإنفاذ الرقمي والاستجابة الفورية للمخالفات.

وتشمل آلية عمل مركز "إنستا بلوك" رصد وحجب المواقع والتطبيقات التي تبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وبالشراكة مع الدوري الإسباني (LaLiga)، ويوروستار ملتيميديا.

وأسهم المركز منذ إطلاقه في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية ومزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لرصد المحتوى المخالف والاستجابة الفورية لطلبات الحجب، بما ساعد على تقليص مدة الاستجابة لبلاغات التعدي، والحد من انتشار البث غير القانوني، وحماية الاستثمارات المرتبطة بصناعة المحتوى الرياضي والإبداعي.