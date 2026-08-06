أبوظبي في 6 أغسطس/وام/ أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اليوم، عن إطلاق "سوق رواد المستقبل"، أول سوق ينظمه الصندوق ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال، وتوفير تجربة عملية تتيح للمشاركين خوض رحلة ريادية متكاملة تبدأ من تطوير الأفكار وتصميم المنتجات، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وعرض المنتجات أمام الجمهور والتفاعل المباشر مع العملاء.

وتأتي المبادرة، ضمن جهود صندوق خليفة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في تطوير المنتجات، وفهم احتياجات السوق، وتعزيز قدراتهم في الابتكار والتواصل واتخاذ القرار ضمن بيئة تحاكي واقع الأعمال، بما يسهم في تنمية القدرات الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة.

ويمثل "سوق رواد المستقبل" امتداداً عملياً لبرنامج "رائد أعمال المستقبل 2026"، حيث يتيح للمشاركين تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها، واختبار أفكارهم ومنتجاتهم، والاستفادة من تفاعل الجمهور وملاحظاته بما يسهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز قدراتهم الريادية.

ويجسد السوق مفهوم التعلم من خلال التجربة، عبر منح المشاركين فرصة للتعامل مع مختلف مراحل العمل الريادي ضمن بيئة واقعية، تشمل تقديم المنتجات والتعريف بقيمتها، والتفاعل المباشر مع العملاء، بما يعزز فهمهم لاحتياجات السوق وأهمية بناء علاقة فاعلة مع الجمهور. كما تسهم هذه التجربة في تنمية مهارات الثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وهي عناصر أساسية في بناء الشخصية الريادية.

ولا يقتصر دور السوق على دعم المشاركين فقط، بل يشكل مساحة تفاعلية تجمع الأسر والمجتمع مع المواهب الريادية الشابة، بما يعزز ثقافة دعم الأفكار المبتكرة وتشجيع المبادرة، كما يتيح للزوار التعرف على المشاريع المشاركة وتقديم ملاحظاتهم التي تساعد رواد الأعمال على تطوير المنتجات.

وتنطلق أولى محطات "سوق رواد المستقبل" في "بوادي مول" بمدينة العين، من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، كما يستضيف "ريم مول" في أبوظبي المحطة الثانية للسوق، من 14 إلى 18 أغسطس، وبالتوقيت ذاته، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وأنشطة مخصصة للأسر والمجتمع.