لندن في 6 أغسطس /وام/ واصل الجواد "فورتيتودين" المملوك لـ"جودلفين" جذب الأنظار في الأوساط العالمية لسباقات الخيل بعدما استهل مسيرته أمس بفوز كاسح بفارق 21 طولاً في سباق المبتدئين لمسافة 2200 متر على مضمار كيمبتون البريطاني، مسجلاً واحداً من أبرز العروض في هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة.

ويحظى الجواد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، باهتمام خاص كونه الشقيق الكامل للبطل العالمي "ريبلز رومانس"، الفائز بتسعة سباقات من الفئة الأولى، والذي أنهى مسيرته الشهر الماضي بعد أن حصد جوائز مالية تجاوزت 12 مليون جنيه إسترليني.

وقدم "فورتيتودين"، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، أداءً قوياً منذ انطلاقة السباق، قبل أن يفرض تفوقه في الأمتار الأخيرة، ويحسم الفوز بفارق 21 طولاً في أول مشاركة رسمية له.

وأظهرت بيانات منصة "ريس آي كيو" لتحليل الأداء أن الجواد قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:19.89 دقيقة، متقدماً بنحو 0.89 ثانية على الزمن القياسي للمسافة، كما سجل مؤشر أداء بلغ 6.5 مقابل متوسط 4.2 لبقية أشواط الاجتماع.

ووصف مات كولوم، محلل الأداء في مختبر تحليل السباقات "ريسلاب"، هذا الفوز بأنه الأعلى تقييماً لظهور أول في قاعدة بيانات المختبر، التي تعود إلى عام 2011، مؤكداً أن الجواد يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على سباقات الفئة الأولى مستقبلاً.

من جانبه، قال الفارس جيمس دويل، إن الجواد قدم أداءً احترافياً في أولى مشاركاته، وأظهر قدرة على زيادة سرعته تدريجياً خلال السباق، مشيراً إلى أن مسافة 2200 متر تناسبه، مع إمكانية تحقيق نتائج أفضل على المسافات الأطول.