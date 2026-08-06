دبي في 6 اغسطس / وام / وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، مذكرة تفاهم، مع شركة "أدفانتج" (Advantage Technology)، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول رقمية مبتكرة، من خلال توفير منصة متخصصة لإدارة الفعاليات والأنشطة الافتراضية، ودعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وفق نموذج المنصة كخدمة (PaaS)، بما يدعم توجهات دبي في تسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل مع شركاء القطاع الخاص.

ووقع المذكرة من جانب إقامة دبي العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، فيما وقعها عن شركة "أدفانتج" فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام للشركة.

وتهدف المذكرة إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، وإطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تُعنى بتمكين القوى العاملة، وتنمية قدراتها، وتعزيز إنتاجيتها، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والابتكار، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الافتراضية وتطوير المنصات الرقمية الداعمة لها، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج عمل أكثر مرونة واستدامة.

وتُعد شركة "أدفانتج" شركة إماراتية متخصصة في ابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، وحاضنةً لمشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى منصات ومنتجات رقمية قابلة للتوسع، بما يدعم التحول الرقمي ويحقق قيمة مستدامة للقطاعين الحكومي والخاص.

وقال العقيد عمر مطر المزينة: "تمثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة واستشراف المستقبل. وانطلاقاً من هذا النهج، تأتي هذه المذكرة لدعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل والمشاركة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر إنتاجية واستدامة".

وأضاف: "كما تتيح هذه الشراكة توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المبادرات المؤسسية، وتواكب متطلبات المستقبل، بما يرسخ نهج الابتكار، ويعزز جاهزية إقامة دبي لمواصلة تقديم خدمات حكومية رائدة."

من جانبه، قال فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام لشركة "أدفانتج": "نفخر بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية لدعم تطوير منصة رقمية متقدمة تواكب تطلعات الجهة، وتوفر بيئة موثوقة ومرنة لإدارة الفعاليات الافتراضية. ونؤمن بأن هذه الشراكة تشكل أساسًا لتطوير حلول تقنية مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للطرفين، وتدعم توجهات دبي في التحول الرقمي والابتكار".