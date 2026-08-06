أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي: خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة18:52، والجزرالأول عند الساعة 11:14، والجزر الثاني عند الساعة 03:11.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 14:43، والمد الثاني 06:17، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والجزر الثاني عند الساعة 22:55.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 34 65 25

دبي 44 36 70 25

الشارقة 43 31 75 20

عجمان 41 36 70 20

أم القيوين 42 29 70 25

رأس الخيمة 44 32 75 25

الفجيرة 39 33 80 45

العـين 47 35 60 10

ليوا 48 31 60 10

الرويس 46 30 75 15

السلع 46 31 75 15

دلـمـا 42 32 75 50

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 85 50

أبو موسى 37 33 80 50