دبي في 6 أغسطس /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مبادرة "سواعد الوطن"، للتوظيف الفوري المُشترك، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل .

جاء ذلك، خلال معرض التوظيف المُشترك الذي أقيم في مجلس الخوانيج ضمن المبادرة "سواعد الوطن"، بمشاركة منصات القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعدد من الشركات الخاصة .

وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن مبادرة التوظيف المُشترك تجسد نهج الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وقال، إن شرطة دبي تواصل تطوير مبادراتها النوعية الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مُستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، وإن هذه المبادرة تستهدف توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل، وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.

من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة "سواعد الوطن" تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية ومسارات تأهيلية تساعدهم على تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وتوجهات الهيئة نحو بناء مجتمع مزدهر يعزز جودة حياة أفراده.

وأضافت أن المبادرة تجسد دور هيئة تنمية المجتمع في توفير منظومة متكاملة من الدعم والتأهيل والإرشاد للمستفيدين، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويمكّنهم من بناء مسار مهني مستدام.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع عن طرح مجموعة من الفرص الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل ضمن مبادرة "سواعد الوطن"، يوم الأربعاء المُقبل 12 أغسطس 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً في مجلس أم سقيم.

وسيسبق اليوم الوظيفي سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية، التي تهدف إلى رفع جاهزية المشاركين، وتنمية مهاراتهم في التقديم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية، وتعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة المهنية.

كما يجري التنسيق بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع لحصر التخصصات والوظائف التي سيتم طرحها خلال المعرض، وتحديد عدد الشواغر المتاحة لكل تخصص، إلى جانب الرواتب والمزايا والحوافز الوظيفية، بما يتيح توجيه المستفيدين نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويحقق أفضل مستويات المواءمة بين الباحثين عن العمل والجهات المشاركة.