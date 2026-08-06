عجمان في 6 أغسطس/ وام/ شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، حفل تخريج طلبة النسخة الـ 27 من برنامج "شرطة المستقبل" للذكور والتاسعة للإناث والثانية للدفعة المتقدمة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية بمنطقة الجرف في عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ برنامج "شرطة المستقبل" يمثل محطة إستراتيجية في صناعة الأجيال الأمنية القادمة، لما له من دور فاعل في تنمية الوعي الوطني لدى الناشئة، وإعداد شباب وفتيات يتحلون بالمسؤولية والانتماء قادرين على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأشاد سموه بجهود شرطة عجمان والمنظمين والمدربين، مثنياً على تميز البرنامج التدريبي الشامل، وما يتضمنه من أنشطة تعزز اللياقة البدنية والثقافة الأمنية والوطنية لدى الطلبة، وتسهم في بناء شخصياتهم على أسس قوية من القيم والمعرفة والانضباط.

وبارك سمو ولي عهد عجمان للخريجين إنجازهم المشرف، مشجعاً إياهم على مواصلة الاجتهاد والعطاء، تمهيداً لانضمامهم مستقبلاً إلى صفوف الشرطة والمساهمة في خدمة الوطن وأبنائه.

حضر مراسم الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والعميد سلطان خليفة بن حارب المهيري نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط ومدراء الإدارات ونوابهم إلى جانب ذوي الطلبة.

من جهته، أعرب العميد سلطان خليفة المهيري عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على دعمه ورعايته للحفل، مؤكداً أن البرنامج يسعى إلى إعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وبدنياً، محصنة بالقيم الأخلاقية، والمهارات الأمنية والاجتماعية.

بدأت فعاليات الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، , مادة فلمية لأبرز الأنشطة والمهارات التي اكتسبها الطلبة خلال الدورة.

وقدم طلبة شرطة المستقبل عروضاً حية في الفنون القتالية والدفاع عن النفس، إلى جانب استعراض عسكري ومهارات ميدانية في استخدام وفك وتركيب السلاح، ومشهد تمثيلي لمكافحة الشغب نال إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه العميد سلطان المهيري الطلبة المتميزين في الدورة، وتسلّم سموه هدية تذكارية من نائب قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة.

كما كرم العميد سلطان خليفة بن حارب الشركاء والمدربين والقائمين على البرنامج، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة، متمنياً للجميع دوام التوفيق في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.