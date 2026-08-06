العريش في 6 أغسطس/وام/استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ومع استقبال الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 104 حالات، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء الفحوصات والتقييمات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين، بما يعزز فرص التعافي ويحسن جودة الحياة للمستفيدين.

وأكدت إدارة المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال المزيد من الحالات المرضية والإصابات، وتقديم استجابة طبية فورية على مدار الساعة، بما يعزز الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي الفلسطيني ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة