عواصم في 6 أغسطس /وام/ أعلنت إيطاليا ودول أوروبية عن خطوات استثنائية اليوم تحت وطأة موجة حرغير مسبوقة تجتاح القارة .ووضعت أيطاليا

كل مدنها الكبرى في أعلى مستويات التأهب الصحي .وأصدرت وزارة الصحة الإنذار الأحمر الذي يمتد من باليرمو ⁠في جزيرة صقلية جنوبا إلى بولزانو شمالا.... بينما أطفأت المجر أنوار بعض أشهر مبانيها لتوفير الطاقة .وتشهد أوروبا أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة في العالم وتتعرض لموجة حر غير مسبوقة وحرائق غابات مدمرة هذا الصيف.

وكانت فرنسا وإسبانيا الأكثر ‌تضررا خلال ⁠الأسابيع القليلة الماضية.وانتقلت موجة الحر بعد ذلك ‌إلى الشرق، وسجلت الحرارة درجات غير

مسبوقة ⁠متتالية هذا الأسبوع في ​النمسا، وبلغت ذروتها ⁠41.2 درجة مئوية أمس الأربعاء.

ومع انخفاض منسوب الأنهار إلى مستويات تاريخية، أعلنت منطقة بيدمونت حالة الطوارئ هذا الأسبوع بسبب الجفاف وخطر اندلاع حرائق

غابات.أما المجر، فقد أطفأت الأنوار ​غير الضرورية ‌في كل المؤسسات الحكومية، ومن بينها البرلمان ومعظم قلعة ​بودا وجسر السلسلة، خلال

الليل لتوفير الطاقة.

واضطرت المجر إلى إغلاق محطتها ​النووية الوحيدة إلى حد كبير بسبب انخفاض ⁠منسوب مياه نهر الدانوب، التي تستخدمها في التبريد،

لمستوى غير مسبوق مما أدى إلى ​وضع قدرات إمدادات الكهرباء تحت ضغط ⁠بلغ أقصى حدوده.

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