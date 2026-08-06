دبي في 6 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق بيئة العمل الافتراضية (Azure Virtual Desktop - AVD) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بما يتيح للموظفين الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل المؤسسية من أي مكان وعبر الأجهزة المختلفة، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم استمرارية الأعمال ويرتقي بتجربة العمل الحكومية.

ويأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في بناء حكومة رقمية رائدة تعتمد على الحلول السحابية والتقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة تدعم الإنتاجية وتعزز جودة الأداء.

وتوفر المنصة تجربة عمل رقمية متكاملة تتيح الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة والملفات المؤسسية، إلى جانب إدارة مركزية للبنية التقنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويبسط إدارة الموارد التقنية، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة واستدامة.

ويمثل المشروع خطوة إستراتيجية في تطوير البنية الرقمية للدائرة، إذ يسهم في تبسيط إدارة بيئات العمل الافتراضية، وتقليل الاعتماد على الأجهزة التقليدية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويرفع جاهزية الدائرة للتوسع في تبني الحلول الرقمية المستقبلية.

ويعكس المشروع أهمية الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور المحوري للتكامل مع شركاء التكنولوجيا العالميين في تسريع التحول الرقمي، وتطوير بيئات عمل حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن بناء بيئات عمل حكومية أكثر جاهزية للمستقبل يبدأ ببناء بنية رقمية قادرة على تمكين الإنسان، وتعزيز مرونة العمل، ودعم استمرارية الأعمال، وإن إطلاق بيئة العمل الافتراضية يمثل خطوة إستراتيجية تعزز تجربة الموظف، وتوفر بيئة عمل رقمية آمنة تتيح الوصول إلى أدوات العمل بكفاءة من أي مكان.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في توظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير بيئات عمل أكثر ذكاءً واستدامة، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة رقمية رائدة، ويترجم نهجها في توظيف التكنولوجيا لتمكين الإنسان، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.

من جانبها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات، إن اعتماد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لحل Azure Virtual Desktop يبين كيف يمكن للابتكار السحابي أن يمكّن مؤسسات القطاع العام من بناء بيئات عمل أكثر أمانًا ومرونة وجاهزية للمستقبل، مضيفة أن الدائرة تسهم، من خلال إتاحة وصول آمن وسلس للموظفين إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل التي يحتاجونها، أينما كانوا وعبر الأجهزة المختلفة، في تعزيز الإنتاجية، ورفع جاهزية الأعمال، وضمان استمراريتها، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كحكومة رقمية رائدة عالميًا.