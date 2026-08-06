دبي في 6 أغسطس/ وام/ أجرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، قرعة مسابقات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل بإقامة مباريات كأس السوبر للناشئين يومي 3 و4 سبتمبر، ثم كأس السوبر للشباب يومي 7 و8 سبتمبر، وكأس السوبر للرجال يومي 11 و12 سبتمبر.

وشهدت مراسم القرعة التي أقيمت، اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور يوسف العامري عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، وياسر علاي النقبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، وعاصم السعدني الخبير الفني بالاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الأندية المشاركة.

وأسفرت قرعة دوري الرجال، الذي يضم 7 فرق وتنطلق منافساته يوم 19 سبتمبر المقبل، عن مواجهات قوية في الجولة الأولى، حيث يلتقي الذيد مع الشارقة حامل اللقب، ويستضيف مليحة منافسه شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي، فيما يواجه دبا الحصن فريق الوصل.

وفي دوري الشباب، الذي يشارك فيه 12 فريقاً وتنطلق مبارياته يوم 14 سبتمبر، أسفرت القرعة عن 6 مواجهات في الجولة الأولى.

أما دوري الناشئين، الذي يضم 14 فريقاً وتنطلق منافساته يوم 11 سبتمبر، فتشهد الجولة الأولى 7 مواجهات.

وفي دوري الأشبال، الذي يشارك فيه 16 فريقاً، تم توزيع الفرق على 4 مجموعات.

وفي دوري الصغار، الذي يشارك فيه 16 فريقاً، تم توزيع الفرق إلى 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.