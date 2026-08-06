أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ أحرزت لاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 5 ميداليات" 3 ذهبيات وفضيتان"، خلال منافسات السيدات في فئة الكبار التي أقيمت اليوم في "مبادلة أرينا" ضمن اليوم السادس من بطولة العالم للجوجيتسو 2026، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمنتخب الوطني إلى 57 ميدالية.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وستتواصل منافساتها يوم غدٍ بنزالات الرجال ضمن فئة الكبار.

وتوّج الفائزين سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة مساعد للتمكين ورعاية أصحاب الهمم - وزارة الأسرة، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة لويس ميغيل ميرلانو أوجوس سفير جمهورية كولومبيا لدى دولة الإمارات، وبانايوتوس ثيودوربولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وكاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

وشهدت منافسات السيدات نزالات قوية منذ الأدوار الأولى، في ظل تقارب المستويات وارتفاع النسق الفني، وتمكنت لاعبات المنتخب الوطني من تثبيت حضورهن في الأدوار الحاسمة والوصول إلى منصات التتويج في عدد من الأوزان.

وفازت بالميداليات الذهبية اللاعبات أسماء الحوسني تحت 52 كجم، وبلقيس الهاشمي تحت 48 كجم، وشما الكلباني، تحت 63 كجم، فيما أحرزت الميداليات الفضية مريم آل علي تحت 45 كجم، والعنود الحربي تحت 48 كجم.

وقالت سعادة حصة تهلك، إن استضافة البطولة العالمية تعكس المكانة التي تحظى بها الرياضة في مسيرة التنمية المجتمعية، ودورها في بناء أجيال تتمتع بالصحة والثقة والانضباط. ولا تقتصر قيمة هذه البطولات على المنافسة وحصد الميداليات، بل تقدم لأبنائنا وبناتنا نماذج ملهمة تجسد أثر الالتزام والمثابرة والعمل الجاد، وتشجعهم على اكتشاف قدراتهم وجعل الرياضة جزءاً من حياتهم اليومية.

وأضافت: "تؤدي الأسرة دوراً محورياً في احتضان ميول الأبناء وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على الإسهام بإيجابية في مجتمعها. وتجسد البطولة رؤية دولة الإمارات التي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية، وتحرص على توفير بيئة داعمة تمكّن الجميع من تحقيق إمكاناتهم والارتقاء بجودة حياتهم".

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، أن لاعبات المنتخب الوطني قدمت اليوم أداءً يعكس المكانة التي وصلتها رياضة الجوجيتسو النسائية في دولة الإمارات، و في فرض حضورهن خلال نزالات شهدت مستويات فنية عالية ومنافسة قوية، حيث تحمل هذه الميداليات أهمية خاصة لأنها تحققت في فئة الكبار أمام مجموعة من أبرز اللاعبات على الساحة الدولية.

وأضاف: "نعتز بما أظهرته لاعباتنا من إصرار وثبات طوال المنافسات، ونتطلع إلى أن تشكل هذه الحصيلة دافعاً لمواصلة التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات. ولا يتوقف طموحنا عند نتائج اليوم، بل يمتد إلى ترسيخ حضور الإمارات في منافسات السيدات على مستوى العالم".

وكشفت شما الكلباني، إنها خاضت اليوم ثلاثة نزالات صعبة، وتمكنت من الفوز بها جميعاً، بفضل التدريب المتواصل دون توقف منذ المشاركة في بطولة آسيا قبل أسبوعين، وكان هدفنا الحفاظ على جاهزيتنا والوصول إلى بطولة العالم بأفضل مستوى ممكن، وسعادتي كبيرة لأن هذا العمل أثمر ميدالية ذهبية جديدة للمنتخب الوطني، ولا شك أن المنافسة على أرض الوطن وأمام جمهورنا منحتني دافعاً إضافياً.

وقالت أسماء الحوسني: "سعيدة بإحراز المركز الأول، وأهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وجميع الإماراتيين، وعائلتي وأصدقائي، لأنه يحمل طابعا خاصاً، في أبوظبي ويمنحني دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات".