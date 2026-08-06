رأس الخيمة في 6 أغسطس /وام/ نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، ضمن جهود الجانبين لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحول الرقمي والتقنيات المستقبلية.

وقدّم الورشة يوسف المناعي، مدير المشاريع والتطوير في جامعة روشستر للتكنولوجيا دبي، حيث استعرض أحدث المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، ودوره في تطوير بيئات العمل، من خلال تمكين الأنظمة الذكية من تنفيذ المهام بصورة مستقلة، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الإنتاجية.

وهدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيل، وإبراز تطبيقاته العملية في القطاعات المختلفة، ودوره في أتمتة العمليات، وتحسين التخطيط والتنفيذ والتقييم، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تبني الحلول الذكية وتعزيز الابتكار الحكومي.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار والتكنولوجيا ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال إن الاستثمار في المعرفة الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية من أدوات المستقبل يمثل استثماراً في الإنسان، وهو النهج الذي تبنته القيادة الرشيدة لإعداد أجيال قادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد حرص الجمعية على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والأكاديمية، لتنظيم برامج نوعية تسهم في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتأهيل أفراد المجتمع لاستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويرفع من تنافسية المجتمع في المجالات المخلتفة.