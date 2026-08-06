دبي في 6 أغسطس /وام/ ناقشت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، آليات دمج الفنون والتصميم في مناهج المدارس الخاصة بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وإعداد أجيال تمتلك مهارات الابتكار والإبداع دعماً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وخلال جلسة "مختبر الابتكار: دمج الفنون والتصميم في المنظومة التعليمية"، في مركز الجليلة لثقافة الطفل شارك عدد من القيادات والكوادر المتخصصة من الجهتين بأفكارهم ، وشهدت نقاشات موسعة حول واقع تعليم الفنون والتصميم في المدارس والفرص المتاحة لتطويره إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

واستعرض المشاركون آليات دمج الكتابة الأدبية والموسيقى والمسرح والفنون البصرية والتصميم وفنون الطهي والتعلم القائم على المشاريع والقراءة اللامنهجية ضمن المناهج الدراسية، بما يعزز اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم.

وتناولت الجلسة البرامج الإبداعية المطبقة في المدارس وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والنماذج القابلة للتطبيق في دبي لتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار.

وأوصت الجلسة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد السياسات والبرامج المناسبة للمدارس، ورصد فرص التعاون والشراكات مع الجهات المعنية، وتحديد المبادرات ذات الأولوية على المديين القريب والبعيد، مع التأكيد على أهمية بناء رؤية مشتركة لمستقبل الفنون والتعليم بما يواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد معرفي وإبداعي.

وأكدت أحلام البناي، مديرة مركز الجليلة لثقافة الطفل، أن الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ حضور الفنون في البيئة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف مواهبهم منذ المراحل الدراسية الأولى، مشيرة إلى أن الفنون تعد ركيزة أساسية لبناء أجيال تمتلك مهارات الابتكار والتفكير النقدي والتعبير، وأن مخرجات الجلسة ستسهم في تطوير مبادرات نوعية تعزز التكامل بين الجهات المعنية وتحقق أثراً مستداماً في قطاع التعليم.