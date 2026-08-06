موسكو في 6 أغسطس/ وام/ خاض طلبة وزارة التربية والتعليم المشاركون في برنامج "سفراؤنا" الدولي 2026، تجربة تعليمية وثقافية متكاملة في روسيا الاتحادية امتدت 14 يوماً وجمعت بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي واستكشاف أبرز المعالم العلمية والتاريخية والثقافية، بما عزز مهاراتهم المستقبلية ووسع آفاقهم المعرفية ورسخ قدرتهم على التفاعل مع بيئات تعليمية عالمية متنوعة.

واستضافت جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية الطلبة، ضمن برنامج أكاديمي متخصص تضمن جلسات في الذكاء الاصطناعي والفنون والرياضة والاستدامة وإعادة التدوير إلى جانب أنشطة تطبيقية ومشاريع جماعية أتاحت لهم توظيف المعارف النظرية وتحويلها إلى أفكار وحلول عملية تعزز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي.

وامتدت التجربة إلى خارج القاعات الدراسية من خلال زيارات ميدانية إلى متحف "أتوم" وعدد من أبرز المعالم التاريخية والثقافية في موسكو شملت قصر الكرملين والساحة الحمراء وحديقة زاريادي ومجمع إزمايلوفو الثقافي والترفيهي حيث اطلع الطلبة على تاريخ روسيا وإرثها الحضاري ومؤسساتها العلمية والمجتمعية بما أسهم في إثراء تجربتهم التعليمية والثقافية.

كما شارك الطلبة في أنشطة تفاعلية وترفيهية وزيارات مجتمعية عززت استقلاليتهم وقدرتهم على التكيف والتواصل مع مختلف الثقافات ورسخت لديهم قيم المسؤولية والاحترام والعمل بروح الفريق لتشكل التجربة نموذجاً متكاملاً يجمع بين التعلم والمعايشة العملية.