الفجيرة في 6 أغسطس /وام/ اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) استضافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2027، لتكون الفجيرة المحطة التالية للبطولة بعد مونتينيغرو التي استضافت نسختها لعام 2025.

وجاء اعتماد الاستضافة عقب زيارة تقييمية أجراها أكاكي إياشفيلي، مدير المهام الخاصة ورئيس لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي للشطرنج، اطّلع خلالها على جاهزية الإمارة وإمكاناتها التنظيمية ومرافقها الرياضية، ومستوى الاستعدادات التي يتمتع بها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لاستضافة واحدة من أبرز بطولات الاتحاد الدولي.

واستند اختيار الفجيرة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومنشآت رياضية حديثة، يتصدرها المقر الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الذي يُعد من أحدث الاندية المتخصصة في اللعبة على مستوى المنطقة، بما يضمه من قاعات مجهزة وفق المعايير الدولية، وتجهيزات تقنية متقدمة، إضافة إلى الكوادر التنظيمية المؤهلة والخبرة الواسعة التي اكتسبها النادي عبر تنظيمه واستضافته العديد من البطولات الدولية والقارية، فضلاً عن البنية الفندقية والخدمية المتكاملة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.

وأكد سعادة الدكتور إسماعيل خوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة يواصل ترسيخ مكانته كواجهة مشرّفة لدولة الإمارات على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن استضافة بطولة العالم للشباب ليست مجرد حدث رياضي، بل ثمرة عمل احترافي ورؤية طموحة وثقة عالمية بإمكانات النادي وكوادره، متمنياً التوفيق في تنظيم بطولة تليق باسم الفجيرة ودولة الإمارات.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن فوز الفجيرة باستضافة البطولة جاء بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به النادي والقطاع الرياضي في الإمارة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وهو ما وفر جميع مقومات النجاح والتميز، وعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية.

وقال إن النادي شرع بالفعل في إعداد خطة تنظيمية متكاملة للبطولة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، بما يضمن تنظيم نسخة استثنائية تواكب أعلى المعايير الدولية، مؤكداً جاهزية الفجيرة لتسخير كامل إمكاناتها البشرية والتنظيمية والفنية واللوجستية لإنجاح الحدث، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.