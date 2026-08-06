عجمان في 6 أغسطس/ وام/ قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إنه في الذكرى الـ 60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي نستذكر مسيرة قائد عظيم وحّد الصف والكلمة وأرسى دعائم النهضة وغرس قيم العطاء والإنسانية.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: "كانت رؤية الشيخ زايد الحكيمة منطلقاً لنهضة تنموية ناجحة وشاملة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عنا خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمان والرخاء".