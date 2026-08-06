عجمان في 6 أغسطس/وام/ قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كان قائدا استثنائيا آمن ببناء الإنسان ووضع أسس نهضة وطن.

وأضاف سموه على حسابه بمنصة "إكس": " قبل 60 عاماً بدأت محطة مباركة في تاريخ دولتنا بتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.. قائد استثنائي آمن بالإنسان ووضع أسس نهضة وطن.

وأكد سموه بمناسبة الذكرى الـ 60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي أن الشيخ زايد رسم برؤيته الحكيمة ملامح دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والعطاء والإنسانية، رحم الله الشيخ زايد وأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار.