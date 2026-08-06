العين، في 6 أغسطس / وام / أكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن ذكرى تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس عام 1966، محطة خالدة في تاريخ دولة الإمارات، وبداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية، انطلقت برؤية قائد جعل الإنسان أساس التنمية وغايتها، وأرسى دعائم مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

وأشار سموّه إلى أن مرور ستة عقود على هذه المناسبة التاريخية يُبرز حجم التحول الذي شهدته أبوظبي، وما حققته من إنجازات نوعية انطلاقاً من النهج الذي أرساه الشيخ زايد، "طيب الله ثراه"، القائم على الحكمة والعمل والإخلاص، والقرب من أبناء شعبه، والاستماع إلى تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن إحياء هذه الذكرى العطرة لا يقتصر على استذكار ما تحقق من منجزات، بل هي مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الشيخ زايد ومبادئه، وتجديد عهد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، وخدمة أبنائه، والحفاظ على مكتسباته.

وأكد سموه أن ارث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، سيظل حاضراً في وجدان أبناء الإمارات، ومصدر إلهام للأجيال، ومنارة تضيء مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.