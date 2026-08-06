أبوظبي في 6 أغسطس/وام/ قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، إنه في السادس من أغسطس 1966، بدأت مرحلة مفصلية في تاريخ أبوظبي بتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، لتبدأ معها رحلة بناء الإنسان قبل العمران، وترسيخ نهج تنموي جعل الإنسان محور كل إنجاز .

وقال سموه بهذه المناسبة : " كان أصحاب الهمم في قلب رؤية الوالد المؤسس واهتمامه، إيماناً منه بأن المجتمع ينهض بمشاركة جميع أبنائه " مؤكدا أن ما تحققه دولة الإمارات اليوم من إنجازات في هذا المجال، امتداد لهذا الإرث الإنساني الخالد.