أبوظبي في 6 أغسطس/وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن ما تنعم به دولة الإمارات اليوم من نهضة تنموية شاملة وريادة عالمية هو ثمرة رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الاستثنائية، التي أرست دعائم مجتمع متماسك يقوم على قيم العدل والتسامح والتكافل، مشيراً إلى أن هذا النهج الراسخ لا يزال منطلقاً لمسيرة التنمية الوطنية، يعزز مواصلة العمل من أجل بناء أسرة مستقرة، وتمكين كبار المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في البناء والتنمية.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مقاليد حكم أبوظبي: "منذ انطلاقة تلك المسيرة المباركة، بدأت صفحة جديدة من التاريخ، تحولت فيها الأحلام إلى إنجازات، والتحديات إلى فرص، والصحراء إلى قصة ازدهار، لتتواصل مسيرة تنموية راسخة جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في البناء، ومن التقدم ثقافة، ومن الريادة نهجاً، ومن الإنسان محوراً لكل إنجاز نشهده اليوم".

وأشار الكعبي إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، استطاع أن يرسم بعزيمته ورؤيته ملامح دولة سبقت عصرها في الفكر والطموح، ويرسخ نموذجاً تنموياً حتى مضت الإمارات بخطى واثقة، تبني دولة فتية لا تكتفي بمواكبة المتغيرات، وإنما تسهم في صناعتها، وتواصل ترسيخ مكانتها العالمية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" في مختلف ميادين التنمية والريادة حتى أصبحت محط أنظار العالم في العديد من المجالات وعلى مختلف الصُّعد.