أبوظبي في 6 أغسطس/وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن ذكرى تولي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي ستظل خالدة في قلوب وذاكرة أبناء الوطن ووجدانهم ونوه إلى أن هذا اليوم المبارك كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الوطن ونهضته.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة هذه الذكرى التي تصادف (اليوم) السادس من أغسطس أن الشيخ زايد رحمه الله جعل الانسان جوهر الخطط التنموية وغايتها وأن بناءه حتمية وطنية تسبق بناء المصانع والمنشآت وذلك عبر إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ورفع راية الوطن .

وحيا سموه الإرادة الصلبة والرؤية الفذة للمغفور له الشيخ زايد وعطاءه الذي كان السبيل الذي مهد للحاضر المشرق بكل إنجازاته التى أضحت مضرب الأمثال ونهجا يحتذى فى بناء الإنسان وتأسيس الدول وتقدم الأوطان.

وأضاف سموه :" وهاهي دولة الإمارات تواصل مسيرتها المظفرة مراكمة إنجازاتها عبر نهج زايد وتأسيسه هذا الوطن الغالي وثمار مرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وهو النهج ذاته الذي يواصله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضيا بثبات قوي وعزيمة لا تلين ورؤية ثاقبة نحو مزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز مسخرا في سبيل ذلك كل جهده ووقته وفكره.

وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في ختام كلمته أن الشيخ زايد رحمه الله صنع معجزة بكل المقاييس أثمرت وطنا عزيزا شامخا بقيادة رشيدة مخلصة معطاءة وشعب وفي لتواصل الإمارات صدارتها وتقدمها في المجالات كافة.