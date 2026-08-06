سيئول في 6 أغسطس/ وام/ سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا في فائض الحساب الجاري خلال يونيو الماضي وذلك بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات بلغت قيمته 49.73 مليار دولار أمريكي متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 38.61 مليار دولار في مايو وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

يُعد هذا الرقم أكبر فائض شهري في الحساب الجاري على الإطلاق، وشهدت كوريا الجنوبية أداء غير مسبوق في فائض الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي..وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع الفائض من 13.97 مليار دولار.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023، مما يجعل يونيو الشهر الثامن والثلاثين على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا في الحساب الجاري.

وفي عام 2025، سجلت البلاد أكبر فائض سنوي لها على الإطلاق بلغ 123.05 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2015.

وحقق ميزان السلع فائضا قدره 47.89 مليار دولار في يونيو، مسجلا بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 84.5% على أساس سنوي لتصل إلى 112.37 مليار دولار، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار لأول مرة.. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 38.6% لتصل إلى حوالي 64.48 مليار دولار.

وارتفعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 160.4% على أساس سنوي، بما في ذلك زيادة بنسبة 196.9% في صادرات الرقائق الإلكترونية وارتفاع بنسبة 282.7% في صادرات ملحقات الكمبيوتر.

وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 1.29 مليار دولار في يونيو، مما أدى إلى اتساع الخسارة مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ 1.09 مليار دولار بسبب زيادة المدفوعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وحقق حساب الدخل الأساسي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى دخل الأرباح والفوائد من الخارج، فائضا قدره 3.27 مليار دولار نتيجة زيادة دخل الأرباح.

خلا