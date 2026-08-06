دبي في 6 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم منافسات بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات تحت شعار "كن مع النخبة" والتي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع قيادة حرس الرئاسة، وتستمر حتى 9 أغسطس الجاري في مجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 15 فريقاً.

تأتي البطولة في إطار التعاون بين الجانبين بهدف دعم ممارسة كرة قدم الصالات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز قيم التنافس والرياضة المجتمعية.

حضر الافتتاح العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، وإبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة كرة قدم الصالات.

وشهدت منافسات اليوم الأول 5 مباريات، أسفرت عن فوز فريق حي على الإعصار بنتيجة 4-1، ودي فوتسال على كابيتال ولفز 1-0، وبيرنجريف يونايتد على دبي الصحية 1-0، فيما تعادل فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني مع زعبيل 1-1، والماس تيم على النادي المصري 2-1.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة مباريات الجولتين الثانية والثالثة، على أن تقام منافسات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم السبت، فيما يسدل الستار على البطولة الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية.