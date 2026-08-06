رأس الخيمة في 6 أغسطس /وام/ قال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن الذكرى الستين لتولي القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، محطة وطنية نستحضر فيها مسيرة قائد تاريخي استثنائي أرسى دعائم النهضة الشاملة، ووضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، لتصبح دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في التقدم والازدهار وأضاف أن هذه الذكرى العطرة ستبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها القيم والمبادئ التي غرسها في نفوس أبناء الوطن.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان، بمناسبة هذه الذكرى التي تصادف السادس من أغسطس من كل عام أن الرؤية الحكيمة التي انتهجها الشيخ زايد طيب الله ثراه، منذ توليه مقاليد الحكم قبل ستين عامًا، كانت الأساس الذي انطلقت منه مسيرة البناء والتنمية، ورسخت قيم الاتحاد والتسامح والعطاء، وأسهمت في بناء دولة حديثة تتمتع بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، ليترك لنا سيرةً عطرة ومسيرةً مخلدةً تلهم الأجيال، وتبقى نبراسًا يهتدي به الجميع في مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد أن الإنجازات المتواصلة التي تحققها دولة الإمارات اليوم امتداد لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونهجه الراسخ، ويواصل النهج ذاته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يمضي قدما بالدولة نحو آفاق أرحب من الريادة والتميز، مستنداً إلى القيم والمبادئ التي غرسها القائد المؤسس داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشيخ زايد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يديم على دولتنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الكريم.