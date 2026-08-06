رأس الخيمة في 6 أغسطس/وام/ قال معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة إن الذكرى الستين لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة قائد استثنائي أسس لنهضة شاملة، ووضع اللبنات الأولى لدولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والتسامح والإنسانية.

وأكد معاليه بهذه المناسبة أن الشيخ زايد طيب الله ثراه امتلك رؤية استشرافية وحكمة راسخة مكّنته من توحيد الجهود وترسيخ دعائم الاتحاد، وإرساء نهج تنموي متوازن جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، فغدت دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة تقوم على مبادئ الوحدة والعطاء والعمل، وهي المبادئ التي لا تزال تشكل الأساس المتين لمسيرة الدولة وإنجازاتها المتواصلة.

وأضاف معاليه أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل البناء على الإرث الخالد للمؤسس، مستلهمة رؤيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار والتقدم والتعايش الإنساني.

وأشار معاليه إلى أن إرث الشيخ زايد سيبقى حياً في وجدان أبناء الإمارات والأجيال المقبلة، بما تركه من سيرة عطرة ومسيرة خالدة ألهمت العالم، ورسخت قيماً أصيلة في العطاء والعدالة والتسامح والعمل من أجل الإنسان، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد عمق الوفاء لقائد استثنائي غيّر مجرى التاريخ، وأرسى دعائم وطن يواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل.