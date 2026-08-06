رأس الخيمة في 6 أغسطس/وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الذكرى الـ60 لتولي الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في 6 أغسطس 1966، تمثل محطة وطنية خالدة، شكّلت بداية عهد غيّر مجرى تاريخ دولة الإمارات، وأرسى دعائم نهضتها التنموية، ومهّد لتأسيس الدولة وقيام اتحادها الراسخ.

وقال سموه، في كلمة بهذه الذكرى:"نستذكر اليوم، بكل فخر، الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في 6 أغسطس 1966 وهي محطة وطنية خالدة، مثّلت بداية عهدٍ غيّر مجرى تاريخنا، وأرسى دعائم نهضتنا التنموية، ومهّد لتأسيس دولتنا وقيام اتحادنا الراسخ.. في ذلك التاريخ، انطلقت رؤية قائد آمن بالإنسان، ووثق بقدرة أبناء وطننا، وجعل من الاتحاد أساساً للقوة، والعمل طريقاً للبناء، والعطاء نهجاً راسخاً في خدمة الشعب والوطن.. واليوم، بعد ستة عقود، يظل إرث الشيخ زايد حاضراً في وجدان شعبنا، ومنارةً تهتدي به أجيالنا، وتمضي دولتنا بثقة على النهج الذي أرساه، مواصلةً مسيرتها نحو المزيد من التقدم والازدهار”.