يوجين - أمريكا في 6 أغسطس/وام /أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل العداءة مريم كريم إلى نصف نهائي سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما (أوريغون 2026)، في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، بعد تصدرها تصفيات المجموعة الثالثة اليوم لفئة السيدات، محققة أفضل توقيت " 57.87 ثانية" وضعها في المركز الأول بالترتيب العام.

وتفوقت "كريم" المتوجة بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18عاما في فئة السيدات 2025، على الألمانية ريبيكا فايرله صاحبة المركز الثاني" 57.89" ثانية، والرومانية الثالثة في الترتيب ألكسندرا شتيفانيا "57.93" ثانية.

وأكد الاتحاد أن العداءة كريم أظهرت مستوى تنافسيا مميزا في تخطي الحواجز، وتوزيع جهدها أثناء السباق، وتقدمت بخطى ثابتة وواثقة لتصدر التصفيات برقم عالمي، واقترابها من المنافسة على إحدى الميداليات، مشيرا إلى منافسات نصف النهائي ستقام الأحد المقبل.