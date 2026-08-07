دمشق في 7 أغسطس /وام/ لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون مساء الخميس عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق .

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزارة الصحة تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي الناجم عن الانفجار حيث تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات واستنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية.

كما ضربت عناصر الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار وسط مدينة جرمانا. وأعاد الدفاع المدني السوري فتح الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير بعد إزالة آثاره بالكامل.

و قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في تدوينة على منصة "إكس" إن فرق الوزارة استجابت للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق الخميس.

-خلا-