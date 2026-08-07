دمشق في 7 أغسطس /وام/ أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي، بعد تسلّمها 2.7 مليون طن من المحصول، وهي كمية تتجاوز حاجة البلاد السنوية المقدّرة بنحو 2.55 مليون طن.

وقال معاون مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أحمد قاضون ، إن سوريا لن تكون بحاجة إلى استيراد القمح هذا الموسم، موضحاً أن آخر مرة حققت فيها البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح كانت عام 2010، قبل عام من اندلاع النزاع.

وأوضح قاضون في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عمليات استلام المحصول من المزارعين مستمرة في المراكز التي تتوفر فيها كميات قابلة للتسويق، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تحدد موعداً نهائياً لإغلاق مراكز الاستلام، رغم توقف معظمها بعد نفاد الكميات المتاحة لدى المزارعين ضمن نطاقها الجغرافي.

وأضاف قاضون أن المؤسسة تستفيد أيضاً من المستودعات المغلقة المجهزة لحفظ القمح، وقد تلجأ إلى التخزين المؤقت في العراء لفترات قصيرة عند الحاجة، بالتزامن مع تفريغ السعات التخزينية عبر عمليات الطحن وإنتاج الدقيق المخصص للمخابز.

وأكد أن التخزين الخارجي يتم وفق إجراءات فنية تشمل العزل الأرضي، واستخدام "الشوادر" المخصصة، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة للحفاظ على جودة المحصول.

-خلا-