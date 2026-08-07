عواصم في 7 أغسطس /وام/ استقر سعر ⁠الذهب اليوم في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي مدعوما بانخفاض

أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

و لم يطرأ تغير ​يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم ليستقر عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب 4.8 بالمئة خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولار.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل ​إلى 61.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 ⁠بالمئة إلى 1720.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1363.50 دولار.

-خلا-