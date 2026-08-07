واشنطن في 7 أغسطس /وام/ أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة "ميتا" بدفع 567 مليون دولار تعويضاً في الدعوى التي رفعتها الولاية، متهمة الشركة بالإضرار بالأطفال والإخفاق في حمايتهم من مخاطر الإنترنت.

وكان المدعي العام للولاية، راوول توريز، قد أقام الدعوى عام 2023 ضد "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب". وفي مارس الماضي، خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة انتهكت قانون الممارسات غير العادلة بتضليل المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها للأطفال.

ووفق الحكم، سيُخصص نحو ثلاثة أرباع مبلغ التعويض، البالغ 567 مليون دولار، لتمويل علاج المشكلات النفسية على مدى خمس سنوات، فيما سيوجه المبلغ المتبقي إلى برامج التوعية والوقاية والفحص والتقييم.

وأكدت "ميتا"، عقب صدور الحكم أمس ، تمسكها بموقفها، مشيرة إلى ثقتها بإجراءاتها لحماية المراهقين على الإنترنت، ومعلنة استمرارها في الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات.

كما ألزم الحكم الشركة بتقديم تقارير إلى المحكمة مرتين سنوياً بشأن مدى التزامها بتنفيذ بنوده.

-خلا-