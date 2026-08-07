بكين في 7 أغسطس /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة الصينية للجمارك اليوم نمو التجارة الخارجية المقومة باليوان للصين بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي.

من جهة أخرى أظهرت بيانات صناعية أصدرها الاتحاد الصيني لصناعة الآلات أن صناعة الآلات في الصين سجلت نموا مطردا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بطفرة في تصنيع المعدات الذكية وأدوات الآلات المتطورة.

وكشفت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن القيمة المضافة لشركات الآلات الكبرى، التي تبلغ إيرادات أعمالها الرئيسية السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.95 مليون دولار أمريكي) على الأقل، ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة بذلك معدلات النمو في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع بمقدار نقطة مئوية واحدة و0.8 نقطة مئوية على التوالي.

وخلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين، حققت شركات الآلات الكبرى إيرادات بلغت 16.1 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين 127 منتجا رئيسيا من منتجات الآلات الخاضعة للرصد، سجل 80 منتجا نموا في الإنتاج على أساس سنوي.

كما شهدت الصناعة زخما قويا في تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية خلال الفترة المذكورة، حيث نمت القيمة المضافة لتصنيع المعدات الذكية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت القيمة المضافة لمعدات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية وأدوات التنظيم الآلي وأنظمة التحكم الصناعية بنسبة 48.5 في المائة و28 في المائة و25.1 في المائة على التوالي.

-خلا-