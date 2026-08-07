طوكيو في 7 أغسطس /وام/ تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ، وانخفض ⁠" نيكي" بأكثر من واحد بالمئة ، إذ بددت خسائر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والمرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية المكاسب الأخرى في حين تراجع سهم مجموعة "سوفت بنك" على الرغم من تجاوز أرباحها للربع الأول توقعات السوق.

و نزل "نيكي" بنسبة 1.17 بالمئة إلى 64911.99 نقطة في حين ارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا قليلا 0.04 بالمئة إلى 4057.47 نقطة. ومنذ بداية الأسبوع، كسب نيكي 0.8 بالمئة وتوبكس 1.3 بالمئة.

وانخفض سهما "أدفانتست" و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.65 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب، وهوى سهم "كيوكسيا" المصنعة لشرائح الذاكرة ⁠7.5 بالمئة.

-خلا-