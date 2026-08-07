أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات «أطفال الجاهزية» التي نظمتها أكاديمية ربدان على مدى يومين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الأمني لدى الأطفال، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، واستثمار العطلة الصيفية في برامج تعليمية وتوعوية تفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم ومعارفهم.

وأكدت أن مشاركتها تأتي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى بناء جسور التواصل مع النشء، وترسيخ الثقافة الأمنية لديهم، وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، وتشجيعهم على استثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم.

وشهدت الفعاليات عروضًا ميدانية متميزة للكلاب البوليسية (K9)، إلى جانب مشاركة دورية الأطفال ودورية السعادة، حيث تعرّف الأطفال عن قرب على طبيعة المهام الأمنية والخدمات الشرطية، في أجواء تفاعلية حظيت بإقبال واسع من المشاركين.

كما قدمت رسائل توعوية وإرشادية ركزت على أهمية استثمار الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات والمعارف، وتنمية ثقافة التعلم المستمر، والابتعاد عن السلوكيات السلبية ومضيعات الوقت، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على اتخاذ الخيارات الإيجابية.

وتضمنت المشاركة توزيع هدايا على الأطفال بالتعاون مع إدارة البعثات، بهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم وتحفيزهم على التفاعل مع البرامج والأنشطة التوعوية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ الوعي الأمني لدى النشء من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في إعداد أجيال واعية ومسؤولة، قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل.