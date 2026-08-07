أبوظبي في 7 أغسطس / وام / أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن استحواذها على خمس ناقلات غاز عملاقة حديثة وست ناقلات نفط خام عملاقة، باستثمار إجمالي يقارب 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار".

ويسهم هذا الاستثمار في التوسّع السريع بهدف تعزيز قدرة "أدنوك للإمداد والخدمات" على التوسّع في مجال نقل الغاز والنفط الخام، بما يدعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات "أدنوك"، ويعزز قدرتها على مواصلة النمو في مجالات الإنتاج والتداول التجاري والصادرات.

وتم الاستحواذ على تسعٍ من هذه الناقلات، تشمل ست ناقلات نفط خام عملاقة، وثلاث ناقلات غاز عملاقة، من مالكين سابقين، حيث من المخطط تسلّمها خلال الربع الثالث من عام 2026، وستنضم هذه الناقلات إلى الأسطول وتدخل الخدمة التشغيلية لدى "أدنوك" فور تسلّمها.

كما استحوذت "أدنوك للإمداد والخدمات" على ناقلتين جديدتين من فئة ناقلات الغاز العملاقة قيد الإنشاء، عبر صفقة إعادة بيع من إحدى شركات بناء السفن الصينية الرائدة، على أن يتم تسلّمهما خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن هذا الاستثمار بقيمة 4.8 مليار درهم يجسد نهج "أدنوك للإمداد والخدمات" المنضبط في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو، والتزامها ببناء قدرات بحرية ولوجستية عالمية المستوى في قطاع الطاقة.

ومن خلال إضافة هذه الناقلات الـ 11 إلى أسطولها، تعزز "أدنوك للإمداد والخدمات" قدرتها على مواكبة نمو صادرات "أدنوك"، وخدمة العملاء في الأسواق الرئيسة، واغتنام الفرص المتاحة في مجال تجارة منتجات الطاقة على المستوى الدولي.

كما يسهم المركز المالي القوي للشركة وقدرتها العالية على توليد التدفقات النقدية في مواصلتها الاستثمار في فرص النمو، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وتسهم هذه الصفقات في تحقيق قيمة تشغيلية وعوائد مالية ملموسة على المدى القريب، مع تعزيز نطاق أعمال منصة الشحن التابعة لـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، وزيادة مرونتها التشغيلية، وعزمها على مواجهة المتغيرات.