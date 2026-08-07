أبوظبي في 7 أغسطس / وام / رسخت "XRG" ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك" مكانتها لاعباً رئيسياً في قطاع الكيماويات عبر محفظة أعمال متكاملة تسهم في تعزيز القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية وتوفير سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة.

ونجحت شركة "XRG" في بناء محفظة أعمال متميزة في قطاع الكيماويات تضم شركات رائدة ذات حضور عالمي وعمليات عالية التنافسية تغطي مختلف القطاعات والأسواق.

وأكدت النتائج المالية لمجموعة "بروج الدولية" وشركتَي "كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" في الربع الثاني من عام 2026، فاعلية الرؤية الاستراتيجية لهذه المحفظة التي تستند إلى مرونة العمليات التشغيلية، والتنفيذ المنضبط، والتنوع الجغرافي للحد من الاعتماد على منطقة أو دورة سوق واحدة أو فئة منتجات محددة، وتساهم في تعزيز حضور "أدنوك" في قطاعات الكيماويات المتخصصة والمواد المتقدمة والأسمدة.

وتأسست مجموعة "بروج الدولية" في مارس 2026 من خلال إدماج شركتَي "بروج بي إل سي" و"بورياليس" بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، وحققت "بروج الدولية"، في نتائج أول ربع كامل لها بهيكلها المتكامل، أرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وجاءت نتائج مجموعة "بروج الدولية" بفضل التنوع الجغرافي لأصولها التي تمتد عبر مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، واستفادتها من المواد الأولية التي توفرها "أدنوك"، ومن التميز في جوانب الريادة التكنولوجية، والوصول إلى الأسواق العالمية، واتساع قاعدة العملاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تحرز المجموعة تقدماً في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتحقيق عوائد متوقعة من التكامل التشغيلي والتجاري في المراحل المقبلة تزيد على 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) قبل خصم الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحددت "بروج الدولية" سياسة واضحة لعوائد المساهمين تتضمن توزيع أرباح سنوية لا تقل عن ملياري دولار، فيما جددت "بروج بي إل سي" عزمها على توزيع أرباح سنوية بقيمة 16.2 فلس للسهم، حيث تبقى الشركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت "كوفيسترو"، التي انضمت إلى محفظة أعمال "XRG" في أواخر عام 2025، أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 669 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومةً بالتنفيذ المنضبط لأعمالها التجارية، والكفاءة في إدارة التكاليف، والأداء القوي المستمر لقطاع المواد المتخصصة.

وتعزز "كوفيسترو" حضورها في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسة، من بينها المركَبات والإنشاءات والإلكترونيات والرعاية الصحية، مما يتيح لـ "XRG" الوصول إلى المواد المتقدمة، ومجالات تصنيع متقدمة وعالية القيمة.

وارتفعت الأرباح المعدلة لشركة "فيرتيغلوب" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الربع الثاني من 2026، بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.4 مليار درهم (371 مليون دولار)، مدعومة بتحسن أوضاع أسواق الأسمدة النيتروجينية والأداء التشغيلي القوي عبر محفظة أصولها العالمية.

وأظهرت هذه النتائج قدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة عبر مناطق جغرافية ومسارات تجارية متنوعة، بالتزامن مع ترسيخ دورها كشركة رائدة عالمياً في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية التي تُعد عنصراً أساسياً في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وتوضح النتائج الإجمالية لهذه الشركات اتساع نطاق محفظة "XRG" في قطاع الكيماويات عبر مجالات البولي أوليفينات والمواد المتقدمة والأسمدة، على امتداد أسواق ومناطق جغرافية متنوعة تضم قاعدة واسعة من العملاء.

ويُعد هذا الحضور الواسع عبر الأسواق والقطاعات أحد العوامل التي تُمكّن "XRG" من الاستفادة من نموها الدولي في خلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات، حيث تعود الأرباح التي يتم تحقيقها في الأسواق العالمية إلى "XRG" والمساهمين في شركاتها، كما يتيح إدراج "بروج بي إل سي" و"فيرتيغلوب" في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين المحليين الاستفادة مباشرة من أداء الشركتين، بالإضافة إلى ذلك، يساهم حضور وتنوع هذه المحفظة الدولية من الأعمال في تعزيز قدرة "أدنوك" على مواجهة تقلبات الأسواق من خلال الحد من الاعتماد على سوق أو دورة اقتصادية واحدة.

ويساهم نمو "XRG" في نقل القدرات الصناعية والخبرات التكنولوجية العالمية إلى دولة الإمارات، حيث تمتلك شركة "بروج الدولية"، المملوكة بشكل مشترك بين "XRG" و"أو إم في" النمساوية أكثر من 16,500 براءة اختراع، بالإضافة إلى 7 مراكز عالمية للابتكار، وتدعم هذه الخبرات تطوير مشروع "بروج 4" في مدينة الرويس في أبوظبي، الذي من المخطط أن يرفع الطاقة الإنتاجية للموقع إلى حوالي 6.4 مليون طن سنوياً، مما يجعله أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد.

وأصبحت أوجه التكامل فرصاً ملموسة، حيث أعلنت كلٌ من "كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" و"تعزيز" (المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ) خلال النصف الأول من عام 2026 عن مبادرات لاستكشاف فرص التعاون عبر سلسلة القيمة للأمونيا وحمض النيتريك والمواد المتقدمة في دولة الإمارات.

ومع مواصلة "XRG" تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على بناء منصة عالمية متكاملة ومتنوعة في قطاع الكيماويات، تؤكد النتائج التي حققتها "بروج الدولية" و"كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" أهمية المساهمة الفعالة لهذه الاستراتيجية في تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات وللمساهمين.