دبي في 7 أغسطس / وام / ارتفعت إيرادات مجموعة إعمار خلال النصف الأول من العام الجاري 21% إلى 23.9 مليار درهم "6.5 مليار دولار"، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 24% إلى 12.9 مليار درهم "3.5 مليار دولار"، وسجّل صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً بنسبة 23% إلى 12.8 مليار درهم "3.5 مليار دولار".

وبعد انطلاقة قوية خلال الربع الأول من العام، واصلت إعمار تحقيق مساهمات متوازنة على صعيد التطوير العقاري، والأعمال المولّدة للإيرادات المستمرة، والعمليات الدولية.

وبلغت المبيعات العقارية نحو 26.6 مليار درهم "7.2 مليار دولار" خلال النصف الأول من عام 2026.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 164.9 مليار درهم "44.9 مليار دولار" حتى 30 يونيو 2026، بزيادة سنوية قدرها 13%، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وتمتلك إعمار أحد أكبر أرصدة الأراضي متكاملة التخطيط وأكثرها تنوعاً في المنطقة، بمساحة تقارب 590 مليون قدم مربعة من الفرص التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 316 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار، إن نتائجنا للنصف الأول تعكس الانضباط، والثبات، والرؤية طويلة الأمد التي تميّز نهج إعمار، فدبي لا تتوقف عن التطور، ونحن كذلك، ومع كل مرحلة جديدة من نمو المدينة، تتاح أمامنا فرص جديدة للارتقاء بالتوقعات وإعادة تعريف التجارب، ويتمثل دور إعمار في مواصلة تطوير وجهات تجسّد طموح دبي، مع الحفاظ على الجودة، والابتكار، والتميّز التشغيلي، وهي الركائز التي تأسست عليها أعمالنا منذ البداية.

وأضاف: "نثمّن رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الاستشرافي في التنمية الاقتصادية، ما أسهم في ترسيخ بيئة مستقرة، وشفافة، وداعمة للأعمال، ولا تزال الثقة بالقيادة تستقطب رؤوس الأموال والكفاءات، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة عالمياً، ويظل هذا الاستقرار ركيزة أساسية لنمو إعمار على المدى الطويل".

إلى ذلك سجّلت "إعمار للتطوير" إيرادات بقيمة 13.3 مليار درهم "3.6 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.8 مليار درهم "2.1 مليار دولار"، بارتفاع نسبته 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات إعمار للتطوير الموحدة من عمليات التطوير العقاري في دولة الإمارات 17.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في دولة الإمارات 135.7 مليار درهم "36.9 مليار دولار" حتى 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، بما يعزز وضوح الإيرادات المستقبلية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.

وخلال النصف الأول من العام، وسّعت إعمار محفظتها السكنية استراتيجياً بإطلاق 11 مشروعاً ضمن المخططات الرئيسية لإعمار الجنوب، ودبي هيلز استيت، وذا هايتس كانتري كلوب، وذا أويسيس، ومرسى راشد لليخوت، وإكسبو ليفينغ.

كما أعلنت إعمار عن مخطط رئيسي جديد بقيمة 200 مليار درهم، ما يعزز خطط التطوير طويلة الأجل للمجموعة ويؤكد ثقتها في استمرار نمو دبي.

وواصلت أعمال التطوير الدولية الإسهام في تنويع مصادر الدخل للمجموعة، مدعومةً باستمرار التنفيذ التشغيلي في أسواقها الرئيسية، لا سيما مصر والهند، إذ بلغت المبيعات العقارية 4.2 مليار درهم "1.1 مليار دولار"، والإيرادات 1.1 مليار درهم "0.3 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي، وشكّلت نحو 4.6% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.

ومن جانب آخر حافظت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري على أدائها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 3.5 مليار درهم "1 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 3.1 مليار درهم إماراتي "0.8 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط الإشغال نحو 98% على امتداد المحفظة حتى 30 يونيو 2026.

وظلت محفظة الضيافة والتسلية والترفيه مساهماً فاعلاً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت الإيرادات 1.6 مليار درهم "0.4 مليار دولار"، وبلغ متوسط إشغال فنادق المجموعة في دولة الإمارات 60% خلال النصف الأول من عام 2026.

وحافظت محفظة إعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة على مكانتها كمصدر رئيسي لمرونة الأرباح وتوليد التدفقات النقدية خلال النصف الأول من عام 2026.

وبفضل تنوع أصولها عالية الجودة عبر مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية والترفيه، والتأجير التجاري، توفر هذه المحفظة تدفقات دخل مستقرة وواضحة تدعم نمو المجموعة على المدى الطويل.

وبلغت الإيرادات المستمرة 5.1 مليار درهم "1.4 مليار دولار"، بما يتماشى مع مستواها خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك من الإيرادات المستمرة 4.0 مليار درهم "1.1 مليار دولار" بما يتماشى مع مستواها خلال النصف الأول من عام 2025.