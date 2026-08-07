جدة في 7 أغسطس /وام/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جدول مباريات بطولة " خليجي27"، المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

ويفتتح منتخبنا الوطني الموجود ضمن المجموعة الثانية مشواره بلقاء منتخب اليمن يوم الخميس 24 سبتمبر في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب البحرين يوم الأحد 27 سبتمبر المقبل، في استاد الأمير عبد الله الفيصل الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

ويختتم منتخبنا الوطني مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر يوم الأربعاء 30 سبتمبر، الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة 23 سبتمبر المقبل، مباراتين يلتقي في الأولى منتخبا العراق وعمان على استاد الأمير عبد الله الفيصل، وفي الثانية منتخبا السعودية والكويت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام مواجهتا نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر، وسيتم تحديد ملاعبها لاحقا، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.