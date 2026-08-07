بروكسل في 7 أغسطس / وام / أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، توقيع اتفاقية مع تحالف الفضاء "SpaceRISE" لتوسيع كوكبة أقمار "IRIS2" الصناعية، وذلك بإضافة 66 قمراً صناعياً جديداً إلى البرنامج الجاري تطويره.

وقالت المفوضية إن الاتفاق يرفع عدد الأقمار الصناعية في الكوكبة الرئيسية إلى 348 قمراً في المدار الأرضي المنخفض، لينتقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة النشر والتنفيذ الكامل.

ويأتي مشروع "IRIS2" في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله في مجال الاتصالات الفضائية، ويُعد استجابة لشبكات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتهدف الكوكبة إلى توفير اتصالات سيادية وآمنة وعالية الموثوقية للحكومات الأوروبية، وقوات الدفاع والأمن، وخدمات الطوارئ، بما يعزز البنية التحتية الرقمية والأمنية للاتحاد.

ومن المقرر أن تبدأ كوكبة "IRIS2" تقديم خدماتها التشغيلية في عام 2029.