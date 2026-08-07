أبوظبي في 7 أغسطس /وام/ أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة "الرمز كابيتال"، للخدمات المالية، اليوم عن الفائزين في النسخة الثالثة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول".

وتسهم المسابقة في دعم الرؤية الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي، من خلال تزويد المستثمرين الأفراد في الدولة بالمهارات العملية والثقة اللازمة للتعامل مع أسواق رأس المال الحديثة.

ويعمل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "الرمز كابيتال" على تطوير أسلوب تفاعل الجمهور مع الأصول المالية من خلال الجمع بين التداول الفعلي في السوق ومكافآت السفر.

وشهدت الجولة الثالثة ارتفاعاً كبيراً في مشاركة المتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، الذين اعتمدوا إستراتيجيات متقدمة ضمن بيئة تداول فعلية.

وتعتمد المسابقة آلية تقييم تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين؛ إذ يستند التقييم حصراً إلى نسبة الأداء بدلاً من حجم رأس المال، بما يجعل كفاءة الإستراتيجية العامل الحاسم في تحقيق النجاح، وليس حجم المحفظة الاستثمارية.

وشملت قائمة الفائزين في الجولة الثالثة كلاً من عاصم الزرعوني بالمركز الأول عن أداء بلغ 7.12% خلال شهر واحد، ليفوز بمليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد، وفي المركز الثاني سلطان الكويتي بـ2.87% وجائزة 500 ألف ميل، وشيخة المحيربي بالمركز الثالث بـ2.85% و250 ألف ميل.

وتم احتساب ترتيب المشاركين بالاعتماد على العائد المرجّح زمنياً، وهي منهجية معتمدة في القطاع تتيح قياس مهارات التداول الفعلية من خلال تحييد أثر التدفقات النقدية الخارجية.

كما أُتيح لجميع المشاركين الوصول إلى تقارير فنية متقدمة وبيانات السوق وحزمة متكاملة من أدوات التحليل المتوفرة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمساعدتهم على تطوير أساليبهم وصقل إستراتيجياتهم الاستثمارية.