أبوظبي في 7 أغسطس / وام / أعلنت دار التأمين عن تحقيق إجمالي ربح شامل بقيمة 7.89 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً نمواً بنحو183% مقارنةً بـ 2.79 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات التأمين بنحو 56% إلى278.57 مليون درهم، مقارنةً بـ 178.65 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025.

كما ارتفعت نتيجة خدمات التأمين لتسجل ربحاً قدره 6.75 مليون درهم مقابل ربح بلغ 1.55 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي جانب الاستثمارات، ارتفع دخل الاستثمار إلى 2.22 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بـ 1.27 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين، إن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار مستويات لافتة من المرونة، مدعوماً بالسياسات الحكومية الرشيدة، والاستثمارات المستدامة، وبيئة الأعمال الإيجابية، ويعكس أداء دار التأمين خلال هذه الفترة استمرار نمو الأعمال، واتباع ممارسات اكتتاب سليمة، وإدارة مالية منضبطة، بما أسهم في تحقيق ربحية مستدامة مع الحفاظ على قوة مركزها المالي.

وأكد مواصلة الالتزام بالتركيز على اكتتاب المخاطر ذات الجودة العالية، بدلاً من السعي لتحقيق النمو على حساب الربحية.