دبي في 7 أغسطس / وام / نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلةً بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، الورشة التفاعلية "المدينة المستدامة" لطلبة المركز وأولياء أمورهم، وذلك ضمن فعاليات "موسم المقيظ 2026".

وقدمت الورشة تجربة تعليمية عائلية أتاحت للطلبة الموهوبين وأولياء أمورهم استكشاف مفاهيم الاستدامة وأسس بناء المدن المستدامة من خلال المحاكاة والممارسة والتحديات التفاعلية.

وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة على تحليل قضايا بيئية ومجتمعية تحاكي تحديات المدن الواقعية، واتخاذ القرارات وتصميم حلول تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن ترسيخ الوعي بالاستدامة لدى الأجيال مسؤولية تربوية ومجتمعية تتطلب الانتقال بهذه المفاهيم من نطاق المعرفة إلى الممارسة اليومية، مؤكداً حرص المؤسسة على تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تضع الطلبة وأسرهم أمام تحديات واقعية وتتيح لهم تحليلها واتخاذ القرارات بشأنها وتطوير حلول عملية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن الورشة جمعت الأبناء وأولياء أمورهم في تجربة تعليمية مشتركة، بما يعزز الحوار بين الأجيال ويجعل الأسرة شريكاً فاعلاً في ترسيخ السلوكيات المسؤولة، لافتا إلى أن مشاركة المؤسسة في "موسم المقيظ 2026" تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية في توسيع أثر البرامج المجتمعية وتوفير فرص تعلم نوعية تسهم في إعداد أفراد يمتلكون الوعي والقدرة على المبادرة والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وركزت الورشة على تحويل مفاهيم الاستدامة من مبادئ نظرية إلى ممارسات قابلة للتطبيق في الحياة اليومية، بما يعزز إدراك المشاركين لمسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الموارد والمحافظة على البيئة وتبني خيارات أكثر وعياً، كما بينت أهمية التعاون والعمل الجماعي والتفكير النقدي في معالجة التحديات وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.

وربطت التجربة بين قيم الاستدامة والموروث الإماراتي الأصيل بما يتضمنه من مبادئ راسخة في الترشيد والتكيف مع البيئة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

ويُعد "موسم المقيظ 2026" إحدى مبادرات وزارة تمكين المجتمع الهادفة إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية في تقديم برامج تدريبية وتثقيفية وتفاعلية للفئات العمرية المختلفة، وهو يركز على مجموعة من المحاور تشمل الهوية الوطنية والتراث والصحة والرفاه والتماسك المجتمعي والقيادة والمهارات الشخصية والتكنولوجيا والأمن الرقمي والثقافة المالية وريادة الأعمال والاستثمار، بما يعزز المعرفة وتنمية القدرات وجودة الحياة.