بروكسل في 7 أغسطس/وام/ أظهرت بيانات صادرة عن معهد الأبحاث البلجيكي Sciensano أن السمنة وزيادة الوزن تسببتا في وفاة 9,509 أشخاص في بلجيكا خلال عام 2022، أي ما يعادل أكثر من حالة وفاة كل ساعة، وبنسبة 8.2% من إجمالي الوفيات في البلاد.

تُعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المعهد بتقدير عدد الوفيات المرتبطة مباشرة بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وكشفت النتائج أن أمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر، وأمراض الكلى المزمنة، وبعض أنواع سرطانات الجهاز الهضمي، كانت من أبرز أسباب الوفاة المرتبطة بزيادة الوزن.

وأشار التقرير إلى أن الوفيات الناجمة عن زيادة الوزن ترتفع بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر، وتبلغ أعلى مستوياتها بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وسجل الرجال معدلات وفاة أعلى من النساء في معظم الفئات العمرية، باستثناء من تجاوزوا 85 عاماً، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدى النساء.

وجاءت أمراض القلب التاجية في مقدمة أسباب الوفاة المرتبطة بزيادة الوزن، مسجلة 2,009 وفيات، تلتها أمراض ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى بـ1,652 وفاة، ثم أمراض الأوعية الدموية الدماغية بـ1,171 وفاة.

وأظهرت البيانات أيضا تفاوتاً جغرافياً، إذ سجلت منطقة والونيا أعلى معدل وفيات مرتبط بزيادة الوزن بواقع 95.21 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تلتها بروكسل بـ85 وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما سجلت فلاندرز 73.60 وفاة لكل 100 ألف نسمة.