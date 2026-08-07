دبي في 7 أغسطس/وام/ أعلنت سفن إكس (7X)، بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي، عن الفرق الفائزة في هاكاثون ‘Next Mile’، تحت شعار "بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية"، والذي استمر على مدار يوم واحد وتنافس خلاله 15 فريقًا من طلاب الأكاديمية على تطوير نماذج أولية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بهدف تبسيط العمليات ورفع كفاءتها في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

شكّل الهاكاثون أول محطات مبادرة ‘Build with 7X’ للابتكار المفتوح، التي أطلقتها المجموعة لإرساء نموذج جديد لتطوير الحلول والمنتجات التقنية، يقوم على مواءمة الاحتياجات التشغيلية الفعلية مع الكفاءات الأكاديمية والمواهب التقنية والشركات الناشئة، بما يسرّع اختبار الأفكار الواعدة وتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.

وعكس تنظيم الهاكاثون بالشراكة مع أكاديمية 42 أبوظبي تكامل الجهود الوطنية لإعداد الكفاءات الرقمية، وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعمًا لتوجهات دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار والذكاء الاصطناعي بوصفهما ركيزتين للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية.

وخلال الهاكاثون، عملت الفرق المشاركة على تطوير نماذج أولية لثلاثة محاور تشغيلية ذات أولوية، شملت التوجيه الديناميكي لعمليات الميل الأخير، والتخطيط الذكي للطاقة الاستيعابية والتحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في تحليل البيانات، واتخاذ القرار، وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "لم يعد مستقبل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية يقاس بسرعة حركة البضائع فحسب، بل بسرعة تحويل البيانات إلى قرارات، والأفكار إلى تطبيقات، والابتكار إلى أثر اقتصادي ملموس.. وانطلاقًا من هذا المفهوم، نعمل في سفن إكس (7X) على بناء بيئة تُمكّن المبتكرين والشركاء من تطوير حلول تستجيب لاحتياجات القطاع، وتسهم في تعزيز جاهزيته للمستقبل.. ويمثل هذا النموذج من التعاون ركيزة أساسية لدعم مستهدفات دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدمة".

وأضاف: "نؤمن بأن تمكين الشباب من خوض تحديات واقعية، والعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات والجامعات والشركاء، هو الطريق الأمثل لإعداد جيل يقود مستقبل الابتكار، ويحوّل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات ذات أثر ملموس.. ولذلك، نحرص على توفير منصات تتيح للمواهب الشابة اختبار أفكارها في بيئات تشغيلية حقيقية، بما يختصر المسافة بين الإبداع والتطبيق، ويعزز جاهزيتها للإسهام في تطوير القطاعات الحيوية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة الابتكار بوصفها نهجًا مستدامًا للمستقبل".

من جانبها، قالت فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: "نؤمن في الأكاديمية بأن أفضل السبل لإعداد الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي تتمثل في تمكينهم من خوض تحديات واقعية تنطلق من احتياجات القطاعات المختلفة، بما يتيح لهم تطوير حلول ذات أثر ملموس من خلال التعلم بالممارسة.. وتجسد شراكتنا مع سفن إكس (7X) هذا النهج، إذ تتيح للطلبة توظيف معارفهم التقنية، وإبداعهم، وقدراتهم على حل المشكلات في معالجة تحديات حقيقية تسهم في تطوير القطاع ويعكس هاكاثون Next Mile التزامنا بإعداد كفاءات وطنية وعالمية جاهزة للمستقبل، قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير القطاعات الاستراتيجية بالاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي".

وقيّمت لجنة التحكيم المشاريع المشاركة وفق معايير شملت جدوى الفكرة، وقابليتها للتطبيق، والأثر المتوقع في تعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب جودة التنفيذ.

وفي ختام الهاكاثون، جرى تكريم الفرق الفائزة بعدما حصد فريق "Nova Dreamers" المركز الأول عن مشروعه ضمن مسار التحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية، فيما جاء فريق "CatDoesDelivery" في المركز الثاني عن مشروعه ضمن مسار التخطيط الذكي للطاقة الاستيعابية، وحل فريق "HUBris" في المركز الثالث عن مشروعه ضمن مسار التحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية. وحصلت الفرق الفائزة على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف درهم للمركز الثاني، و5 آلاف درهم للمركز الثالث.

وستعمل سفن إكس (7X)، في إطار مبادرة Build with 7X، على تقييم فرص تطوير الأفكار والمشاريع الواعدة التي قدمها المشاركون، واستكشاف إمكانات تحويلها إلى تطبيقات عملية داخل شركات المجموعة، بما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.