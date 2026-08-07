الشارقة في 7 أغسطس/وام/ أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع. اليوم ارتفاع أرباحه قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 80.5 مليون درهم.

وواصل البنك وفق نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026 تعزيز زخم أدائه ليبلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.

وعزز البنك مركزه المالي خلال الفترة نفسها ليبلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليار درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما الدخل غير المتعلق بالفوائد بنسبة 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، لا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.

وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات.

وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك.

ونمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار إن نتائج النصف الأول تثبت أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة.. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم.