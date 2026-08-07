دبي في 7 أغسطس / وام / كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نظام «هيدرو إنسايت»، المطور بكفاءات وخبرات وطنية داخلية والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، يحلل بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي بصورة آنية كل 15 دقيقة، بما يعزز كفاءة شبكة المياه ويدعم اتخاذ القرارات الاستباقية المبنية على البيانات.

وأوضحت الهيئة أن النظام، الذي أطلقته منتصف عام 2024 لإدارة وتشغيل شبكات المياه، نجح في تقليل زمن معالجة البيانات بنسبة 87.5%، ضمن مجموعة من المبادرات والتقنيات والأنظمة التي تبنتها الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه.

وحصل نظام «هيدرو إنسايت» على تصنيف سبع نجوم ضمن «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، ليصبح أول نظام من نوعه على مستوى مؤسسات خدمات المياه عالمياً ينال هذا التصنيف.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إنه في إطار جهودنا لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاعتمادية، نواصل تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة البنية التحتية للطاقة والمياه ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة للهيئة، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5 % عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.. ويجسد نظام “هيدرو إنسايت” ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن حصول “هيدرو إنسايت” على تصنيف 7 نجوم يؤكد المكانة الرائدة للهيئة في إدارة شبكات المياه الذكية ويعكس كفاءة وفعالية منظومة البحث والتطوير في الهيئة، وقدرتها على توظيف البيانات والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الحيوية، بما يدعم ريادة دبي ومكانتها المتقدمة في الخدمات الذكية والمستدامة.

من جانبه، قال المهندس عبد الله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية: “نجحت الهيئة في بناء وتشغيل منظومة متقدمة لعدادات المياه الذكية بالاعتماد على خبراتها وكفاءاتها الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة وقلّص النظام الوقت اللازم لفحص أعطال العدادات الذكية من نحو 30 يوماً إلى ساعة واحدة فقط، ما أسهم في تسريع إجراءات التشخيص والمعالجة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية”.