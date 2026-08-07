أبوظبي في 7 أغسطس/وام/ يواصل " صيف أبوظبي " تقديم برنامجه الحافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة، خلال الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، بما يلبي اهتمامات العائلات والزوار والمقيمين، من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، إلى جانب عروض وخصومات صيفية في عدد من الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية في الإمارة.

يضم البرنامج أكثر من 100 تجربة صيفية في مختلف أنحاء أبوظبي، إلى جانب عرض " دخول مجاني للأطفال " في 40 فندقاً، فضلاً عن عروض إقامة واستجمام تمتد حتى 30 سبتمبر المقبل، مع خيارات إلغاء مرنة قبل موعد الحجز بـ24 ساعة.

تتضمن أبرز الفعاليات «مغامرة الألعاب اللوحية» في متحف اللوفر أبوظبي، خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس ويشارك فيها الأطفال واليافعون من عمر 5 إلى 14 عاماً .

ويقدم الاتحاد أرينا يومي 15 و16 أغسطس عرض «كوكوميلون سينغ-أ-لونغ» الغنائي المباشر، في تجربة ترفيهية تفاعلية تجمع الأطفال والعائلات في أجواء مليئة بالموسيقى والاستعراضات.

ويستمر مخيم الإرث في قصر الحصن وبيت الحرفيين ومتحف المقطع حتى 20 أغسطس، ويتيح للأطفال من عمر 5 إلى 14 عاماً التعرف إلى التراث الحي لإمارة أبوظبي من خلال ورش الحرف التقليدية وسرد القصص والتحديات والأنشطة المستوحاة من مبادئ الهندسة.

وتتواصل فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 أغسطس، بمشاركة أكثر من 25 منطقة وملعباً تغطي 12 رياضة، إلى جانب مضمار للجري ودخول مجاني للعائلات، فيما تستمر الفعالية في مركز أدنيك العين حتى 19 أغسطس.

وفي إطار تعزيز التجارب الثقافية، يستفيد المقيمون في دولة الإمارات من خصم 30% على تذاكر دخول متاحف المنطقة الثقافية في السعديات حتى 30 سبتمبر، لتصبح قيمة التذكرة 49 درهماً للمتحف الواحد، فيما يتيح العرض للأطفال وكبار السن فوق 60 عاماً الدخول مجاناً.

وتتواصل تجربة «طية الحرير من إثر» تحت القبة الكبرى في قصر الإمارات ماندارين أورينتال حتى 4 سبتمبر وتجمع بين الحرف الإماراتية الأصيلة وتعليم صناعة القهوة وسرد القصص من خلال التصميم.

ويستضيف المجمع الثقافي معرض «شيزاد داوود: حسّ الأحلام» حتى 20 سبتمبر، ويضم أكثر من 40 عملاً فنياً تشمل اللوحات والمنحوتات والأفلام وتجارب الواقع الافتراضي، ويستعرض تطور تجربة الفنان الإبداعية.

وتستمر «مغامرة الألعاب اللوحية» في متحف الأطفال في متحف اللوفر أبوظبي حتى أبريل 2027، من خلال تجربة تفاعلية تستكشف تاريخ ألعاب الطاولة ودورها في التعلم والتواصل عبر الحضارات، وتضم 24 عملاً يعود تاريخها من مصر القديمة إلى اليابان، إلى جانب تحديات وأنشطة تفاعلية باستخدام سوار ذكي.